CESANO MADERNO – Le prime immagini fornite dai vigili del fuoco sul quando accaduto in stazione a Cesano Maderno. Qui è arrivato il treno della linea Erba-Milano Cadorna che è stato fermato presso la stazione di via Volta a causa di spray urticante spruzzato in una carrozza. L’episodio, avvenuto intorno alle 17 sul convoglio Milano-Asso 2660, ha coinvolto circa un centinaio di passeggeri, tra cui sei feriti: una donna di 54 anni, un uomo di 37, una giovane di 20 e due bambini di 3 e 10 anni.

Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco di Monza e Desio, personale sanitario con tre ambulanze e due automediche, oltre a carabinieri, polizia ferroviaria e polizia locale. Il primo ferito è stato trasportato all’ospedale di Paderno Dugnano intorno alle 18. Le indagini sono in corso per chiarire dinamiche e responsabilità. L’intervento ha garantito l’assistenza ai pendolari scesi in sicurezza.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti