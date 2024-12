CESANO MADERNO – Si è tenuta lo scorso lunedì 10 dicembre, la consegna delle benemerenze civiche di Cesano Maderno. Tra i premiati, spunta il nome di Gaetano Siracusa, maestro di karate nella palestra cittadina Funakoshi Karate.

Gaetano Siracusa, che nella terminologia della disciplina ha raggiunto il grado 7 Dan, è noto campione: nel suo medagliere spiccano 8 medaglie d’oro ai mondiali, 3 medaglie d’argento a squadre nei campionati europei e 10 vittorie ai campionati italiani.

“Coltiva la passione per le arti marziali sin da giovane praticando il karate – così si legge nelle motivazioni per il conferimento del premio cittadino – Nel 1997, dopo anni di duri allenamenti e sacrifici, ottiene la qualifica di maestro, per poi diventare arbitro internazionale e docente federale Fesik. Nell’aprile 2022 fonda l’associazione sportiva dilettantistica “Funakoshi Karate-do”, con lo scopo di insegnare a giovani e adulti la disciplina del karate tradizionale. Grazie ai suoi insegnamenti sono moltissimi i giovani cesanesi che hanno conquistato prestigiosi titoli nazionali e internazionali. Tra loro anche un atleta con autismo, che ha conseguito il massimo titolo italiano di karate.”

Ha improntato il suo impegno alla promozione dello sviluppo personale e sportivo dei giovani – continua – favorendo momenti di socializzazione attraverso la pratica di una disciplina sportiva che è anche una filosofia di vita, insegnando il rispetto per gli altri ed enfatizzando valori fondamentali come la lealtà e la disciplina. Con la sua abnegazione e la sua passione ha portato il nome di Cesano Maderno oltre i confini nazionali ed europei, incrementando il prestigio della nostra città.”

