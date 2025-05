cescesagir– Una giornata memorabile per Cesano Maderno, che ha accolto con calore la 18ª tappa del Giro d’Italia 2025. Le strade della città si sono colorate di entusiasmo, tra tifosi, famiglie e appassionati accorsi per vivere da vicino l’evento ciclistico più amato d’Italia.

Il centro nevralgico della giornata è stato Palazzo Arese Borromeo, punto di riferimento per l’organizzazione e per la stampa, mentre lungo il percorso si è respirata un’atmosfera di festa, con bandiere, applausi e tanta curiosità.

La tappa, partita da Morbegno e lunga 144 km, ha regalato emozioni grazie all’impresa solitaria del tedesco Nico Denz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), che ha tagliato il traguardo con un netto vantaggio su Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) e Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck).

Nella fotogallery, firmata da Ezio Cairoli, tutti i momenti più belli della giornata: sorrisi, fatiche e trionfi che hanno reso indimenticabile il passaggio del Giro a Cesano.

