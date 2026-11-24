CESATE – Il Natale è arrivato in paese con l’accensione dell’albero in via Romanò, protagonista domenica di un pomeriggio di festa che ha richiamato numerose famiglie e tanti bambini. Un appuntamento che ha segnato l’inizio delle festività natalizie 2026, tra musica, spettacoli e momenti di intrattenimento.

La cerimonia di accensione ha trasformato via Romanò in un punto di ritrovo per la comunità, con le luci dell’albero a fare da cornice alle iniziative organizzate per l’occasione. Grande la partecipazione dei cittadini, che hanno seguito le esibizioni e condiviso il momento inaugurale del periodo natalizio. L’albero resterà uno dei simboli delle festività cesatesi e offrirà anche l’occasione per scattare fotografie ricordo. È lo stesso Comune a invitare i cittadini a raggiungere via Romanò per immortalare l’allestimento natalizio.

A contribuire alla riuscita dell’iniziativa sono state numerose realtà associative e gruppi del territorio, impegnati nell’organizzazione, nell’animazione e nel supporto alla manifestazione.

In particolare, l’Amministrazione comunale ha ringraziato il Gruppo Ana – Protezione civile, Auser Cesate, il Gruppo Musicale Vincenzo Bellini, il Gruppo Amici di Cesate, Mudra Scuola di Danza, Music Day School, il Vespa Club Caronno Pertusella e l’Associazione nazionale carabinieri, oltre alla polizia locale. Un ringraziamento è stato rivolto anche ai volontari e a tutti i cittadini che hanno partecipato alla festa, contribuendo a creare un momento di incontro e condivisione. Con l’accensione dell’albero, Cesate ha così dato ufficialmente il via alle atmosfere natalizie, offrendo alla comunità un’occasione per ritrovarsi e celebrare insieme l’arrivo delle festività.

24112026