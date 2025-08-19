CESATE – Un vasto incendio è divampato sabato pomeriggio 16 agosto nell’area boschiva tra corso Europa e via XII Strada a Cesate, all’interno del Parco delle Groane. Le fiamme hanno impegnato per tre giorni vigili del fuoco, volontari Aib e protezione civile, con il supporto di un elicottero regionale.

Secondo le prime stime, sarebbero circa due ettari e mezzo i boschi andati distrutti. Le operazioni di bonifica sono tuttora in corso. “Un grazie a tutti i volontari che hanno lavorato senza sosta” ha dichiarato il presidente del Parco, Emiliano Campi. Nelle immagini dei volontari del parco, le varie fasi dell’intervento ed i mezzi impiegati.

