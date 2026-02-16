CESATE – Hanno portato la Panda all’interno della sala d’attesa della stazione quindi l’anno scagliata contro la vetrina. Un danno devastante per rubare sigarette, gratta e vinci e il fondo cassa al bar della stazione. È il bilancio del furto avvenuto nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 febbraio all’interno dello scalo ferroviario cittadino.

Il colpo è stato messo a segno intorno alle 2,30. Secondo la ricostruzione, una Fiat Panda nera è portata all’interno dell’atrio della stazione ed è stata lanciata in retromarcia sfondando completamente la vetrina e la struttura di protezione del locale. I malviventi sono così riusciti a entrare rapidamente, portando via sigarette, biglietti gratta e vinci e il denaro presente in cassa, per poi allontanarsi nel giro di pochi minuti.

All’interno del bar i danni sono ingenti. La saracinesca e gli infissi risultano divelti e piegati, con vetri infranti sparsi sul pavimento. Tavoli e sedie sono stati rovesciati e danneggiati, mentre numerose bottiglie e lattine provenienti dai frigoriferi sono finite a terra, con liquidi e frammenti ovunque. Anche espositori e arredi sono stati urtati o spostati con forza, lasciando il locale in condizioni di forte devastazione.

Immediato l’allarme e rapido l’intervento della pattuglia dell’istituto di vigilanza privata SicurItalia, arrivata sul posto in meno di cinque minuti. All’arrivo degli operatori i responsabili si erano già dileguati.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del furto. I titolari hanno avviato la conta dei danni e della merce sottratta, che si preannunciano consistenti.

