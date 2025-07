SARONNO – Ottime notizie dal Challenge Assoluto che si è svolto lo scorso fine settimana a Conegliano. Sono ben 4 su 6, infatti, gli atleti della Osa Saronno Libertas che sono riusciti ad entrare nei primi tre, qualificandosi quindi per gli Italiani Assoluti che si terranno a Caorle il 2 e 3 agosto prossimi.

Partiamo da Mattia Antonietti, in un momento straordinario di forma, che ha vinto il challenge nei 200 con il personale di 21.38. Mattia sarà quindi agli Assoluti sia in questa disciplina sia nella 4×100, già qualificata grazie al minimo.

Vanno agli Assoluti con il 3° posto in classifica anche la campionessa italiana in carica nell’asta Promesse Vittoria Radaelli (3,90), Filippo Migliano nel martello (58,98) e Lorenzo Bruschi nel giavellotto (67,94). Niente da fare, invece e purtroppo, per Emanuele Trento nei 100 (ma sarà presente nella staffetta) e per la giovanissima Elisa Piuri, pur autrice del primato personale con 11:11.72.

Secondo tempo di giornata, invece, per Giorgia Marcomin nei 400h, che seppur fuori classifica in quanto già qualificata agli Assoluti stacca un ottimo 59:61.