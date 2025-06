SARONNO – Un grande impegno e lavoro, basti dire che le operazioni di smontaggio sono finite alle 5 del mattino di domenica, ma anche una grande soddisfazione e tanta solidarietà per la Cls. È stato un successo straordinario per la partecipazione alla serata della finale di Champions League al parco Lura, che ha visto oltre 2000 persone riunirsi per tifare, emozionarsi e vivere insieme questo importante evento sportivo.

L’iniziativa, organizzata dal Lions Club Saronno Insubria, ha permesso di allestire un’arena all’aperto grazie alla professionalità del partner tecnico, che ha installato un maxi-schermo di alta qualità, e al fondamentale supporto dei volontari della cooperativa Cls. L’evento non era solo un’occasione di festa: tutto il ricavato è stato infatti destinato proprio alla cooperativa Cls, da oltre 40 anni attiva nel territorio saronnese per sostenere persone con disabilità.

Il pubblico, arrivato numeroso fin dal pomeriggio, ha trovato un’atmosfera conviviale, fatta di entusiasmo, passione sportiva e condivisione. Anche se l’Inter non è riuscita a portare a casa la vittoria, il vero trionfo della serata è stato lo spirito di comunità che ha unito tutti i presenti.

“Un ringraziamento speciale – spiegano gli organizzatori – va agli sponsor che hanno reso possibile l’iniziativa e a tutte le persone che hanno lavorato fino a notte fonda per garantire la perfetta riuscita dell’evento”. L’entusiasmo e l’energia di questa serata resteranno sicuramente nella memoria dei saronnesi come esempio di partecipazione e solidarietà.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09