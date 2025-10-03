MOZZATE – Sono stati ultimati i lavori di installazione delle luci architettoniche al Parco Guffanti. L’intervento ha permesso di valorizzare uno degli spazi verdi più frequentati del paese, rendendolo più accogliente e sicuro anche nelle ore serali.

Le nuove illuminazioni mettono in risalto le architetture e gli scorci più suggestivi del parco, migliorando al tempo stesso la fruibilità da parte dei cittadini. Un passo in più per rendere il polmone verde di Mozzate non solo luogo di svago, ma anche punto di riferimento per eventi e momenti di socialità.

(foto Comune di Mozzate: ecco alcuni scorsi del parco pubblico Guffanti con la nuova e suggestiva illuminazione)

