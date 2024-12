CARONNO PERUSELLA – Una giornata di festa per grandi e piccoli alla Caronnese: lo stadio dei rossoblù sabato 14 dicembre ha ospitato la seconda edizione della Caronnese christmas fest, voluta fortemente dalla dirigenza rossoblù per festeggiare insieme con le squadre dei più piccoli caronnesi l’arrivo del Natale.

Dalla prima mattina fino al tardo pomeriggio su tre campi da calcio in contemporanea 22 squadre appartenenti al settore di pre agonistica e al settore di base sono state le protagoniste di spettacolari e avvincenti partite.

Esordienti 2012 e 2013, Pulcini 2014 e 2015, Primi calci 2016 e 2017 e Piccoli Amici 2018 e 2019: otto fasce d’età diverse per una grande festa in nove ore di calcio giocato, tutto all’insegna del divertimento e dello stare insieme, principi cardine alla base del gioco del calcio “made in Caronnese”.

Come da regola sportiva la Caronnese rilascia le classifiche specifiche solo per la categoria pre agonistica. Tra gli Esordienti 2012 i vincitori sono stati proprio i ragazzi della Caronnese seguiti dalla Speranza Primule. Nella categoria Esordienti 2013 l’Accademia Vittuone ha vinto il triangolare lasciando alle spalle la Caronnese e l’Union Gorla. Tra i Pulcini 2015 il Cassina Nuova ha vinto il triangolare seguito dalla Caronnese e dal Lonate Ceppino mentre i Pulcini rossoblù del 2014 hanno disputato tre amichevoli con buoni risultati contro i 2015 del Lonate Ceppino (1-1), del Cassina Nuova (vinto 2-1) e della stessa Caronnese (vinto 2-1). Nell’area di base si ringraziano per la partecipazione Besnatese, Barbaiana, Olympique Limbiate, Santi Apostoli, Arcor Villa.

Il torneo è stato supportato da partner d’eccezione: PRG Group (che grazie a Toys center ha distrbuito il suo catalogo di giochi di Natale), Perfetti Van Melle (che con Goleadorè stato protagonista di una distribuzione speciale delle famose caramelle), Allianz PRS Assicurazioni e Baldina (che hanno sempre sposato queste importanti iniziative che lavorano sul sociale dedicato ai più piccoli). Quality Sport & Rehab ha avuto una postazione speciale ai bordi del campo e con la presenza dei suoi fisioterapisti è stato accanto alle squadre.

Alla fine di ogni premiazione da registrare l’ormai famoso, unico ed esclusivo “terzo tempo rossoblù” in cui la Caronnese ha ospitato tutti i ragazzi per la merenda con l’obiettivo dello stare insieme facendoci gli auguri per il prossimo Natale in arrivo.

17122024