SARONNO / LOMAZZO – È approdato su Amazon Prime Video «Vi possiamo salvare 3 – Checkmate», il nuovo lungometraggio del regista e attore di Lomazzo Ivan Brusa. Una pellicola che ha molto di saronnese: numerose scene sono state girate in città e nel cast figurano diversi attori residenti a Saronno e nei comuni del circondario.

Il film, prodotto da Toro! Cinematografica e distribuito da 30 Holding, ha una durata di 121 minuti e rappresenta il capitolo conclusivo della trilogia «Vi possiamo salvare», i cui primi due episodi sono già disponibili sulla piattaforma di streaming di Amazon. Azione, thriller e commedia si intrecciano in una storia ambientata nel 2033, nella quale Julian, Arianna e la loro squadra combattono contro l’Oligopolium, responsabile della dittatura instaurata alcuni anni prima.

Il quinto film di Ivan Brusa

«È il mio quinto film da regista. Come sempre ho usato il mio consueto stile: azione, ironia, grottesco… l’ennesima favola pulp che punta a divertire ma anche a far riflettere attraverso diversi messaggi che la pellicola ha al suo interno», spiega Brusa.

Il cineasta lomazzese ha curato anche il soggetto, la sceneggiatura e il montaggio, oltre a interpretare il protagonista Julian. La direzione della fotografia è stata affidata a Frank Dell’Oro, la produzione esecutiva a Francesco Oranges, le musiche a Francesco Tresca e il mix audio ad Armando Marchetti.

Saronno e il territorio sullo schermo

Oltre a Saronno e Lomazzo, le riprese hanno interessato Desio, Cirimido, Cantù, Gallarate e Limbiate. Un’occasione, dunque, anche per gli spettatori della zona di riconoscere luoghi familiari trasformati negli scenari di una storia ambientata nel futuro.

Nel cast, accanto a Ivan Brusa, figurano Emma Padoan, Davide Colavini, Francesco Oranges, Daniele Giangreco, Ilaria Antonello, Naomi Sbarufatti, Ilaria Monfardini e Paolo Riva. Tra le novità rispetto ai precedenti capitoli della saga anche Erika Aprile ed Eleonora Rindi. Nel cast anche il saronnese Daniele Giulietti.

Un film fuori dagli schemi

Brusa ha voluto mantenere l’impronta cinematografica che ha caratterizzato i suoi precedenti lavori, proponendo una produzione indipendente ricca di riferimenti al cinema del passato.

«Se non ne potete più dei film mainstream italiani, se volete provare un qualcosa di nuovo, che non c’entra nulla con quello che vedete di solito, questo film farà per voi», afferma il regista, invitando gli appassionati a scoprire anche le numerose citazioni cinematografiche disseminate nella pellicola.

Con l’arrivo del terzo capitolo su Amazon Prime Video, il pubblico ha ora la possibilità di vedere l’intera trilogia firmata dal regista lomazzese.

25112026