SARONNO – Nonostante la pioggia e le molte alternative per la serata, il Teatro Giuditta Pasta si è riempito in ogni ordine di posti. Oltre 500 saronnesi hanno scelto di assistere al confronto tra i quattro candidati sindaco, promosso da Rotary, Confcommercio e IlSaronno con la disponibilità del Teatro Pasta. Un colpo d’occhio importante, a conferma dell’interesse e dell’attenzione che la città sta dedicando a questa tornata elettorale.

Ad aprire l’incontro sono stati Andrea Brianza, presidente del Rotary, e Andrea Busnelli, presidente di Confcommercio, che ha sottolineato il ruolo attivo dell’associazione nel dialogo con chi si candida a guidare Saronno. Sul palco, guidati dalla giornalista Sara Giudici, si sono confrontati Novella Ciceroni, Augusto Airoldi, Rienzo Azzi e Ilaria Pagani, rispondendo alle dieci domande sui temi più sentiti dai cittadini: mobilità, sicurezza, commercio, cultura e turismo.

Le immagini della serata raccontano un teatro gremito e attento, un confronto seguito con partecipazione e serietà.

