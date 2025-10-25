SARONNO – Tanti spunti di riflessione, tanti modi diversi di portare lustro alla città e di farla crescere. Ancora una volta la Ciocchina è stata l’occasione per Saronno di ritrovarsi ed emozionarsi.

Sabato 25 ottobre la cerimonia ha gremito sala Vanelli tanto che, ricordando come la sala consiliare sia la casa dei saronnesi, il presidente del consiglio comunale Francesco Licata ha invitato il pubblico a sedersi sugli scranni dei consiglieri, unico spazio libero visto il sold out in platea.

Padrone di casa impeccabile, accanto a una sindaca emozionata e davvero accogliente con i benemeriti, Licata ha guidato la cerimonia, aperta e chiusa dall’esibizione del Coro Alpe, precisa nell’inno, solida nel suo repertorio ma capace di stupire con guizzi finali.

In apertura è stata la sindaca Ilaria Pagani a ricordare il valore della Ciocchina, sottolineando come questa tradizione rappresenti un momento di gratitudine e identità per la città, un riconoscimento a chi, con impegno e dedizione, contribuisce al bene comune e al senso di comunità.

«La Ciocchina è un gesto di gratitudine verso chi, con il proprio impegno, costruisce una città più giusta, gentile e viva. È un riconoscimento al valore civico e alla solidarietà che tengono unita la nostra comunità.»

Primi a essere premiati gli Amici di Betania, rappresentati da Armando Giudici e dall’applauditissimo monsignor Angelo Centemeri, prevosto che ha dato il via all’associazione e che non a caso l’ha riassunta al meglio:

«Abbiamo voluto creare non solo un servizio pasto, ma un modo per accogliere, ascoltare e accompagnare le persone. La vera forza della nostra città è la capacità di prendersi cura degli altri.»

Poi è stato il momento dell’Associazione Micologica Bresadola – Gruppo “Giacomo Ceriani” di Saronno che, con il presidente Marco Misani, ha voluto ringraziare i soci ma anche i fondatori che hanno “messo le spore”:

«Questa benemerenza premia cinquant’anni di passione e studio. Con i nostri progetti nelle scuole vogliamo trasmettere ai giovani il rispetto per l’ambiente e la curiosità verso la natura.»

Quindi Ludovico Bini, vestito del tricolore e della divisa Armani della Nazionale italiana di tennistavolo, ha ringraziato la città e la sua società Tennis Tavolo Saronno per il riconoscimento e per il sostegno nei grandi risultati ottenuti.

«Ringrazio la mia società, il Tennis Tavolo Saronno, perché mi ha dato la possibilità di crescere e di credere nelle mie capacità. Questo riconoscimento è anche loro.»

L’emozione vera e intensa ha scaldato la sala con tanti saronnesi e autorità, a partire da quelle militari, durante la consegna della Ciocchina alla memoria a Paolo Legnani. Il figlio, con autenticità e commozione, ha dato voce al pensiero del padre e alla sua condivisione con il gruppo, ricordando come la Ciocchina sia arrivata solo dopo la sua morte, con una battuta e un rilancio al quartiere per continuare a tenere vivo il Gruppo Storico “Sant’Antoni da Saronn” e la rievocazione come parte viva della memoria cittadina.

«Papà non sarebbe mai venuto da solo, avrebbe voluto qui tutto il gruppo storico. È la nostra festa, quella dei saronnesi. Un popolo senza memoria è un popolo senza storia: teniamola viva.»

E infine la Ciocchina più “inattesa”, quella alla Movimenti Production, che con Giorgio Scorza ha sottolineato il valore del riconoscimento, la propria emozione “più che su un red carpet” e le scelte di vita fatte, come quella di lavorare per «tenere viva la propria parte bambina scegliendo progetti di qualità e gioendo» per l’apprezzamento ricevuto in città.

«Siamo felici ed emozionati: attraverso i cartoni animati cerchiamo di parlare a tutti, anche ai più piccoli. L’arte e la creatività, anche nei momenti difficili, sanno migliorare la vita delle persone.»

La chiosa con il Coro Alpe e, a chiudere, un’altra garanzia saronnese: il rinfresco curato dai ragazzi dello Ial Lombardia, con gli studenti del primo anno di pasticceria e i volontari del secondo.

