SARONNO – Il tema di quest’anno dell’oratorio estivo Sacra Famiglia, “Toc Toc”, è un invito ad accogliere tutto ciò che di bello può entrare nella nostra vita: nuove amicizie, nuove sfide, nuove scoperte. In un tempo in cui spesso ci si chiude un po’ troppo, l’oratorio vuole essere una porta sempre aperta, un luogo dove sentirsi accolti, liberi e parte di qualcosa di più grande.

Domenica 8 giugno, con la Messa del mandato animatori celebrata da don Andrea Rabassini, vicario parrocchiale della Sacra Famiglia da settembre, è iniziato ufficialmente l’oratorio estivo. Don Andrea ha accolto gli animatori e augurato loro un buon inizio, davanti a tutta la comunità.

Ad accompagnare i ragazzi ci sarà anche Edoardo Greco, volto già noto all’interno della parrocchia come Responsabile dell’oratorio, che anche quest’anno ha scelto di impegnarsi con entusiasmo, insieme agli animatori, per regalare un altro mese di sorrisi, gioco e condivisione.

Gli animatori sono scesi in campo carichi di entusiasmo per guidare i ragazzi nelle settimane di questa nuova avventura. Quest’anno l’oratorio Prealpi accoglie 240 bambini e 66 animatori: un numero importante, che dimostra quanto la comunità ci tenga e creda in questa esperienza, ormai radicata e attesa da tutti.

“Spero davvero che i ragazzi si divertano, ma anche che si portino a casa qualcosa di più. Non serve che se ne accorgano subito: magari sarà solo un ricordo, una risata o un abbraccio ma sarà qualcosa che rimane. Ci tengo tanto, perché per me l’oratorio è stato questo, e ora vorrei che lo fosse anche per loro. Mi auguro che possano sentire che la porta dell’oratorio è sempre aperta per accoglierli, ascoltarli e farli sentire a casa.”