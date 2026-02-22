CISLAGO – L’impegno per la sicurezza non va in vacanza e, dopo le recenti sessioni formative, l’associazione Cislago Cuore traccia un bilancio estremamente positivo della sua attività sul territorio. I volontari hanno espresso un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti che hanno preso parte con entusiasmo ai corsi, dimostrando una spiccata sensibilità verso il tema della cultura del soccorso.

L’iniziativa, che ha coinvolto attivamente gli studenti di terza media di diversi comuni tra le province di Como e Varese, ha trasformato le aule in veri e propri centri di addestramento salvavita. Attraverso il progetto “Main Training“, i giovani hanno potuto apprendere le tecniche di rianimazione e l’utilizzo del defibrillatore (Dae) in modo dinamico. Le lezioni sono state strutturate per durare circa un’ora, utilizzando un approccio ludico supportato dalla musica per aiutare i ragazzi a scandire il ritmo corretto del massaggio cardiaco.

L’attività dell’associazione non si è limitata solo alle scuole, ma ha toccato diversi punti nevralgici della zona:le sessioni hanno fatto tappa a Gorla Maggiore, all’Aldo Moro di Cislago e alle scuole Maino di Cassano Magnago, raggiungendo recentemente anche la comunità di Turate. Oltre agli studenti, i corsi sono stati rivolti anche al personale docente, garantendo una protezione a 360 gradi all’interno degli edifici scolastici. Da gennaio, i programmi di addestramento si sono svolti non solo a Cislago, ma anche a Lonate Ceppino e Rovello Porro.

Secondo quanto riportato dai vertici dell’associazione, l’attenzione verso la salute sta crescendo sensibilmente anche nel settore privato. Molti imprenditori locali, pur non essendo obbligati per legge, hanno deciso di investire spontaneamente nell’acquisto di defibrillatori e nella formazione del proprio personale, dando un segnale forte di cura verso i propri dipendenti. Parallelamente, anche le società sportive continuano il loro percorso di adeguamento, seguendo le normative vigenti che impongono la presenza di dispositivi Dae e personale formato durante le attività.

(foto dalla pagina Facebook di Cislago Cuore)

