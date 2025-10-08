CISLAGO – Un flash mob per la pace e per la Palestina. Domenica 4 ottobre, in mattinata, la lista civica Cislago in Comune, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle sono scesi in piazza per una manifestazione pacifica di solidarietà verso il popolo palestinese.

L’iniziativa nasce dal desiderio di compiere un gesto simbolico ma significativo, capace di risvegliare le coscienze e ricordare che non si può restare indifferenti davanti al dramma umanitario che si sta consumando. “Non si può voltare lo sguardo quando muoiono bambini, donne e uomini innocenti – sottolineano gli organizzatori –. Ognuno di noi ha il dovere di dare il proprio contributo, anche solo con una presenza silenziosa e pacifica.”

Il flash mob si inserisce in un percorso di impegno civile che ha già portato, nei giorni scorsi, al deposito in consiglio comunale di una mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina. “Come ricordava la Santa Sede già nel 2015, è un atto doveroso verso la Pace. Non è politica – concludono – ma una questione di umanità.”

