CISLAGO – Due giornate dedicate ai bambini: il comune di Cislago si è impegnato lo scorso giovedì 20 novembre e venerdì 21 novembre in attività con i più piccoli per la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e per la giornata nazionale dell’Albero.

In occasione della Giornata internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, i bambini delle scuole dell’infanzia e gli alunni della scuola primaria Mazzini hanno assistito al bellissimo spettacolo teatrale “Diritti allo sport”, della compagnia teatrale La Fiaba animazione e spettacolo . L’Amministrazione ha promosso l’iniziativa, proposta in cinque repliche, con l’obiettivo di sensibilizzare i più piccoli sui diritti dell’infanzia e sull’importanza del fair play in ambito sportivo. Un messaggio educativo importante, che richiama al rispetto reciproco e alla lealtà.

In occasione della giornata nazionale dell’Albero, al parco Castelbarco è stata messa a dimora una nuova quercia da parte delle Gev. Le condizioni meteorologiche avverse non hanno purtroppo permesso ai ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi di partecipare direttamente, ma hanno potuto seguire l’evento in collegamento video dalla sala consiglio. L’iniziativa nasce da due proposte avanzate proprio dal Ccr: promuovere una maggiore attenzione verso la tutela e la cura delle aree verdi cittadine e avere un “albero della memoria”, spazio simbolico dedicato al ricordo e alla consapevolezza.

“La quercia, scelta per il suo forte valore simbolico di solidità e continuità, rappresenterà un nuovo punto di riferimento, in particolare per i più piccoli, che continuano a mostrare impegno e sensibilità verso l’ambiente e la memoria collettiva. Grazie alle GEV per la preziosa collaborazione e presenza”, così ha commentato l’assessora Romina Codignoni.