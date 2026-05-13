CISLAGO – La sala consiliare del municipio di Cislago ha ospitato l’edizione 2026 di “Bentornati Rondoni“, una manifestazione che venerdì 8 maggio ha unito natura, mondo scolastico e promozione del territorio in un unico grande abbraccio collettivo. L’evento ha celebrato il ritorno di questi volatili, divenuti negli anni un vero e proprio simbolo della biodiversità urbana locale e un elemento identitario per l’intera comunità.

L’iniziativa è entrata nel vivo con la premiazione della terza edizione del concorso “Rondoni in vetrina“, che ha visto la partecipazione entusiasta di dieci commercianti locali. Gli esercenti hanno saputo interpretare il tema con grande creatività, trasformando le proprie vetrine in strumenti di sensibilizzazione ambientale. La competizione, che ha raccolto oltre 650 voti tra schede cartacee, giuria tecnica e applicazioni digitali, ha decretato la vittoria di Giancarla Turconi, titolare della “Bottega delle Delizie“. Al secondo e terzo posto si sono distinti rispettivamente “Ohana Cafe” e “Giardinomania” di Floris Letizia, ricevendo il plauso per la partecipazione attiva e le collaborazioni nate tra gli stessi commercianti del distretto “Antiche Brughiere”.

Il cuore educativo della serata è stato rappresentato dalla conclusione del progetto scolastico “I Rondoni del Castello“, un’iniziativa consolidata nata dalla sinergia tra il comune, le Gev (Guardie Ecologiche Volontarie), il gruppo Amici rondoni cislaghesi, la scuola primaria e il comitato genitori. Protagonisti assoluti sono stati i bambini delle classi terze che, dopo un percorso formativo fatto di lezioni in aula e osservazioni dirette sul campo, sono stati ufficialmente insigniti del titolo di “Ambasciatore della biodiversità”.

A chiusura della manifestazione, le Gev dei Plis Insubria Olona hanno guidato un momento formativo tecnico culminato in un’osservazione collettiva proprio davanti al castello, luogo simbolo della nidificazione di questi uccelli. Il successo dell’evento sottolinea l’importanza di un impegno condiviso tra istituzioni e cittadini per la tutela del patrimonio naturale, confermando il valore di un progetto che continua a crescere grazie alla passione di tutti i volontari coinvolti

(foto dell’evento)

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