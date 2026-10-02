CISLAGO – Un intervento decisamente particolare per i vigili del fuoco, chiamati venerdì pomeriggio a Cislago per soccorrere un gatto rimasto intrappolato nell’intercapedine tra due muri. L’allarme è scattato attorno alle 14 in via Cesare Battisti, che è il tratto locale dell’ex statale Varesina. Il felino era finito in uno spazio molto ristretto all’interno di un sottotetto e non era più in grado di uscire autonomamente.

Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco con un’autopompa. Individuare e raggiungere il gatto non è stato semplice: gli operatori hanno dovuto praticare alcuni fori nel muro, procedendo con attenzione sino a localizzare esattamente l’animale. L’operazione si è conclusa nel migliore dei modi. Il gatto è stato liberato e riconsegnato al proprietario. Nonostante la disavventura e il tempo trascorso nell’intercapedine, il felino è apparso in buone condizioni di salute.

(foto: alcune fasi dell’operazione di salvataggio e gruppo dei vigili del fuoco a missione compiuta, con il gattino)

03102026