CISLAGO – Quasi cento i bambini già accolti dagli agenti della polizia locale, impegnati nel progetto di “Educazione stradale“, che vede coinvolti tutti gli alunni delle classi seconde e quarte della scuola primaria “G. Mazzini“.

Il progetto, promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con il servizio di polizia locale, aiuta gli alunni e le alunne a riflettere sulle regole da rispettare quando si cammina per strada o si circola in bicicletta.

Dopo una prima conoscenza con gli agenti di polizia locale, che durante le lezioni teoriche hanno illustrato i principi del corretto comportamento sulla strada, con le uscite sul territorio e attraverso un approccio ludico, sono state affrontate le regole di base della sicurezza stradale per facilitare l’assunzione, da parte degli alunni, di comportamenti consapevoli.

Un sentito ringraziamento va al comandante Antonio Capasso e all’agente Valenti Alessandro, per la professionalità e l’entusiasmo messo in campo.

(foto dell’evento)

