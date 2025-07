CISLAGO – Grande successo per la Notte bianca di Cislago: l’appuntamento in festa si è svolto lo scorso sabato 28 giugno, grazie allo spirito collaborativo dei commercianti, al contributo dell’amministrazione Comunale di Cislago ed al supporto dei Confcommercio Ascom Saronno.

E’ stata una serata di festa, che ha animato il centro cittadino con musica, intrattenimenti e iniziative a cui moltissimi cittadini hanno partecipato con entusiasmo: negozi aperti per tutta la serata, sfilate di moda e l’esibizione delle majorettes. Una serata ben realizzata grazie al contributo dei commercianti, che hanno regalato momenti di divertimento per grandi e piccoli.

(foto Did Antiche Brughere)

