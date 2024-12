CISLAGO – Grande successo per la Digital Hunt – caccia al tesoro natalizia per le vie del centro, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con i commercianti di Cislago.

Tantissime le famiglie che hanno colto l’occasione di passare un pomeriggio decisamente diverso, e tantissimi i bambini e ragazzi che hanno partecipato divertiti e con entusiasmo, destreggiandosi tra enigmi e quiz posti nei vari negozi che hanno aderito all’iniziativa. Non un tesoro come regalo per pochi, ma tantissime sorprese, gadget e dolci merende per tutti, offerti dai vari negozianti, per un’esperienza unica tra il divertimento e la magia dell’atmosfera natalizia, alla scoperta dei negozi locali e dei vari angoli del nostro paese.

L’amministrazione ringrazia i commercianti che hanno aderito alla proposta (Peps Cafè, Anna Nardi Abbigliamento, Mr Idee Preziose, Mr Trend, Bar Èlite, erboristeria La Camelia, Ohana Cafè, La Contea Del Gioco, Floris Di Giardinomania, Cinzia Abbigliamento, Dolci Emozioni, Bar Emilio, Mondobrick) e gli animatori di Partechipazione, che hanno garantito divertimento e coinvolgimento.

(foto dell’evento)

