CISLAGO – Grande partecipazione domenica per la tradizionale festa patronale di Sant’Abbondanzio, che ha animato il paese con una giornata all’insegna della convivialità e della tradizione. Le vie del centro e il parco Castelbarco si sono riempiti di persone, colori ed entusiasmo, offrendo un colpo d’occhio vivace e coinvolgente. L’evento ha confermato ancora una volta il forte legame della comunità con le proprie radici e la capacità di ritrovarsi in momenti condivisi.

La manifestazione è stata resa possibile anche grazie al contributo delle associazioni locali e dei commercianti, che hanno collaborato all’organizzazione e proposto diverse iniziative per il pubblico presente. Fondamentale, inoltre, il supporto degli operatori impegnati nella sicurezza: polizia locale, forze dell’ordine e volontari della protezione civile hanno garantito il regolare svolgimento della giornata. Un appuntamento che si conferma tra i più sentiti del calendario cittadino, capace di unire tradizione e partecipazione.

(foto Comune di Cislago: alcuni momenti della festa patronale)

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