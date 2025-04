CISLAGO – Sindaca e assessori del Consiglio comunale dei ragazzi in visita alla Casa Municipale. L’iniziativa, portata avanti dal comune insieme alle scuole, nasce per insegnare ai bambini come funziona la macchina comunale, insegnando loro ad essere i cittadini del futuro, rispondendo alle loro moltissime domande.

La giornata ha visto il gruppo, accompagnato dalla docente Federica Bogani, esplorare gli uffici comunali per capirne il funzionamento, ma anche a conoscere e confrontarsi con il sindaco e gli assessori, a cui hanno sottoposto proposte e segnalazioni.

“Grazie ai dipendenti e ai volontari di Protezione Civile, che hanno accolto i ragazzi con grande entusiasmo”, così il comune sulla sua pagina Facebook.