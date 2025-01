CISLAGO – Domenica 5 gennaio, si è tenuta la prima edizione della “camminata della Befana”, organizzata dalle “guardie ecologiche volontarie del coordinamento Plis Insubria Olona”, di cui è parte il “Bosco del Rugareto”.

Il ritrovo era fissato alle 9: la trentina di partecipanti ad aver aderito alla camminata si sono dati appuntamento al parcheggio di via Virgilio in prossimità del cimitero della frazione Massina. La passeggiata, della lunghezza di circa 4 chilometri e di facile percorrenza si è svolta all’interno dei boschi cislaghesi, dando l’occasione per fare un po’ di esercizio fisico dopo le fatiche alimentari delle festività e soprattutto per poter apprezzare la natura anche nella sua veste invernale.

Durante il percorso le Gev hanno arricchito l’iniziativa fornendo indicazioni e spiegazioni sulla flora e fauna locale; inoltre è stata un’ottima opportunità per porre fin da subito l’attenzione sul Plis del Rugareto che quest’anno festeggerà il ventennale dell’istituzione e per il quale sono in fase di definizione varie iniziative.

