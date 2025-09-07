CISLAGO – Un’auto parcheggiata lungo via Roma è stata completamente distrutta da un incendio che si è sviluppato venerdì 5 settembre, poco dopo le 14. La vettura, una Ford lasciata in sosta sul ciglio della strada, è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme, attirando l’attenzione di numerosi passanti che hanno subito dato l’allarme.

Sul posto sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che hanno lavorato per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Nonostante la tempestività dell’intervento, l’auto è stata completamente distrutta dal fuoco.

https://www.youtube.com/watch?v=o_9rL3iOv84

Le fiamme, fortunatamente, non si sono propagate ad altre vetture né hanno coinvolto abitazioni o passanti. La zona è rimasta temporaneamente presidiata dalle forze dell’ordine per consentire le operazioni di spegnimento e i successivi rilievi. Restano da chiarire le cause dell’incendio, che al momento non sono ancora note.

per le foto e i video si ringraziano i nostri lettori

