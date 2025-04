CISLAGO – La “Festa Bèla” è tornata a colorare Cislago e quest’anno più che mai ha vissuto anche sui social, grazie alle foto condivise dai tanti cislaghesi che hanno voluto raccontare i momenti più belli della due giorni di festa. A immortalare l’energia e la partecipazione della comunità, con uno sguardo attento e appassionato, sono stati in particolare Maurizio Cremascoli, la “Maratonina del Rugareto”, il “Baule delle Storie” e Mariangela Ghirimoldi.

La “Festa Bèla“, appuntamento amatissimo che celebra il patrono Sant’Abbondanzio, si è svolta tra domenica 27 e lunedì 28 aprile con un programma ricco di iniziative: stand gastronomici e artigianali, mercatini, spettacoli di danza e teatro, esibizioni sportive, il “Cislago Art Contest” e performance artistiche come quella del pittore Fabrizio Vendramin. Non sono mancati momenti di spiritualità con la messa solenne, i vespri e la tradizionale processione con l’urna del santo.

Tra luna park, bancarelle, musica folkloristica e arte di strada, il paese si è trasformato in un grande palcoscenico di festa. Il tutto raccontato in tempo reale dalle immagini che hanno invaso Facebook, regalando a chi c’era (e anche a chi non ha potuto esserci) il gusto autentico di una tradizione che ogni anno sa rinnovarsi.

(foto dalla pagina Facebook “Sei di Cislago se…”)

