CISLAGO – Un concerto a lume di candela si è trasformato in un momento destinato a entrare nella storia della comunità. Domenica 2 luglio, nella chiesa di Santa Maria della Neve, la Pro Loco ha salutato don Maurizio Restelli, che a settembre concluderà il suo ministero a Cislago dopo sedici anni, istituendo una nuova onorificenza pensata per ricordare le personalità che hanno contribuito alla crescita del paese.

La serata, organizzata come gesto di riconoscenza nei confronti del parroco, ha visto esibirsi la pianista Sonia Vettorato e la violinista Mayra Pezzuti in un’atmosfera resa suggestiva dalla sola illuminazione di centinaia di candele.

Proprio in questa occasione è stato presentato il Sigillum Sancti Abundantii, riconoscimento ispirato a Sant’Abbondanzio, patrono di Cislago, che d’ora in avanti sarà conferito a chi avrà lasciato un’impronta significativa nella vita della comunità. Il primo destinatario dell’onorificenza è stato proprio don Maurizio Restelli.

Segue il testo integrale del discorso del nuovo presidente della Proloco, Riccardo Rimoldi.

Questa sera non celebriamo soltanto una persona. Celebriamo qualcosa che appartiene a tutti noi. Ogni comunità vive grazie alle persone che la abitano, ma continua a vivere grazie a coloro che scelgono di lasciarle qualcosa in eredità. Un edificio può essere restaurato. Un’opera può essere ricostruita. Una tradizione può essere recuperata. Ma esiste un patrimonio ancora più prezioso, quello fatto di gesti silenziosi, di dedizione quotidiana e di amore verso la propria comunità. È un patrimonio che non si compra e non si eredita. Si costruisce giorno dopo giorno.

Da quando mi avete affidato l’onore di presiedere la Pro Loco, insieme a tutti voi abbiamo cercato di dare un significato particolare al nostro operare. Abbiamo scelto come simbolo il Custode. Non un personaggio. Ma un’idea. L’idea che ciascuno di noi abbia il dovere di custodire ciò che ha ricevuto, per poterlo consegnare a chi verrà dopo di noi. Custodire la storia. Custodire le tradizioni. Custodire i luoghi. Ma soprattutto custodire la memoria delle persone. Perché una comunità dimentica i propri edifici solo quando dimentica chi li ha amati.

Qualche giorno fa, parlando con Silvio Lanzani, mi è stata ricordata una cosa bellissima. Nella nostra sede è custodito un leggio con un libro antico nel quale, anno dopo anno, sono stati annotati i nomi di coloro che contribuirono, con le proprie offerte, al restauro della Chiesa di Santa Maria. Quelle persone probabilmente non immaginavano che, molti anni dopo, qualcuno avrebbe ancora aperto quel libro. Eppure oggi quei nomi continuano a parlare. Continuano a raccontare una storia. Continuano a ricordarci che ogni generazione ha il dovere di lasciare qualcosa alla successiva.

Ed è proprio osservando quel libro che è nata un’idea. Ho pensato che anche la nostra comunità dovesse avere un luogo dove custodire la memoria di chi, con il proprio esempio, ha lasciato un segno nella storia di Cislago. Non un elenco. Non un albo d’onore. Ma un libro della memoria.

Nasce così il Liber Sigillorum. Il Libro dei Sigilli. Un libro che resterà patrimonio della Pro Loco e della comunità. Ogni volta che verrà conferito il Sigillvm Sancti Abvndantii, il nome dell’insignito sarà scritto in questo volume e lo stesso insignito vi apporrà la propria firma. Non come semplice formalità. Ma come testimonianza destinata a rimanere nel tempo. Tra cento anni qualcuno potrà aprire quelle pagine e leggere i nomi di uomini e donne che hanno contribuito a rendere Cislago il paese che conosciamo oggi.

Il Sigillvm Sancti Abvndantii nasce proprio con questo spirito. Non sarà un premio annuale. Non avrà una cadenza prestabilita. Non verrà assegnato perché “deve essere assegnato”. Sarà conferito soltanto quando la comunità riconoscerà che una persona ha lasciato un’eredità morale, culturale, sociale o umana tale da meritare di entrare nella memoria collettiva del nostro paese. Per questo motivo abbiamo scelto il termine latino Merentibus. “Ai Meritevoli.” Una sola parola. Semplice. Essenziale. Capace di racchiudere il significato più profondo di questa onorificenza.

Questa sera abbiamo l’onore di conferire il primo Sigillvm Sancti Abvndantii a una persona che, in questi sedici anni, ha saputo essere molto più di un parroco. Don Maurizio Restelli ha custodito il patrimonio materiale della nostra comunità. Ha portato a compimento il lungo restauro della Chiesa di Santa Maria. Ha restituito nuova vita alla Chiesa di Nostra Signora del Sacro Cuore alla Visconta. Ha promosso il restauro della Chiesa di San Giulio alla Massina. Ha seguito il restauro dell’organo seicentesco. Ha affrontato il risanamento del campanile e delle campane. Ha curato, in più occasioni, gli importanti interventi sul tetto della chiesa parrocchiale. Ha riordinato gli archivi parrocchiali, custodendo così una parte fondamentale della memoria storica di Cislago. E oggi sta accompagnando anche il rifacimento del nostro oratorio. Tutto questo resterà. Lo vedranno i nostri figli. Lo vedranno i nostri nipoti.

Ma c’è un’opera ancora più grande. Un’opera che difficilmente si può fotografare. È quella svolta ogni giorno, spesso nel silenzio. Quante volte abbiamo visto Don Maurizio percorrere a piedi o in bicicletta le vie del nostro paese per raggiungere una persona malata, una casa, una struttura di ricovero. Quante porte della casa parrocchiale si sono aperte davanti a persone in difficoltà. Quante richieste di aiuto hanno trovato ascolto. Quante persone hanno ricevuto conforto senza che nessuno lo sapesse.

Sono questi gesti che costruiscono una comunità. Sono questi gesti che lasciano un’eredità. Sono questi gesti che meritano di essere ricordati. Per questo motivo la Pro Loco Cislago ha deciso di consegnare questa sera il primo Sigillvm Sancti Abvndantii. Non soltanto come segno di riconoscenza. Ma come impegno della comunità a custodire il ricordo del Suo esempio. Perché il valore di una persona non si misura soltanto da ciò che ha costruito. Si misura soprattutto dalle vite che ha saputo toccare.

Don Maurizio, a nome della Pro Loco Cislago e dell’intera comunità, Le consegniamo questo Sigillo con profonda gratitudine. Fra pochi istanti Le chiederemo anche di apporre la Sua firma sul Liber Sigillorum. Da quel momento il Suo nome entrerà ufficialmente a far parte della memoria della nostra comunità. Una memoria che desideriamo custodire con lo stesso amore con cui Lei, in questi sedici anni, ha custodito Cislago.

Grazie, Don Maurizio. E grazie a tutti voi.

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