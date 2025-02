CISLAGO – Due defibrillatori donati in un’occasione di festa: è stato durante la tradizionale festa di tesseramento e il pranzo sociale dello scorso 9 febbraio, dedicato a bersaglieri e “amici” dei bersaglieri, che sono stati consegnati i due defibrillatori. Con numerosissimi ospiti, nazionali e locali, ad assistere alla consegna: da Roma, Sergio Durastante, Benino Pochesci e Ennio Betti. Ospite speciale il presidente dell’associazione nazionale bersaglieri, Giuseppe Nicola Tota, che ha portato il suo saluto e il suo sostegno all’iniziativa, sottolineando l’importanza di questi momenti di aggregazione per il futuro dell’associazione; in rappresentanza anche del consiglio nazionale, il presidente della sezione cislaghese, Gianfranco Moresco. Non sono mancati, però, bersaglieri di Varese, Tradate, Origgio, Saronno, Morazzone e Vercelli.

Presenti alla festa anche il sindaco di Cislago Stefano Calegari, la vice Romina Codignoni, i consiglieri provinciali Maurizio Fiori, Mauro Marchi, Enrico Lazzati.

(foto dei Bersaglieri di Morazzone)

