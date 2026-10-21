CISLAGO – A Cislago si è tenuta la cerimonia di premiazione del concorso “Assegno Premio Maturandi“, intitolato al Beato Luigi Monza per l’anno scolastico 2025/2026.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di forte coesione per l’intera cittadinanza, riunita per celebrare l’impegno, la determinazione e gli eccellenti risultati accademici conseguiti dagli studenti locali al termine del loro percorso di studi secondari.

Sul podio dell’edizione di quest’anno si è distinto Matteo Borghetti, che ha conquistato il primo premio, seguito al secondo posto da Beatrice Fagioli e al terzo da Hossain Safa Binte Mustaque, mentre il quarto riconoscimento è andato ad Alice Guzzetti. A ciascuno dei premiati la comunità ha espresso le più vive congratulazioni, accompagnate dall’augurio sincero che questo traguardo possa costituire soltanto il primo passo di una carriera personale e formativa ricca di opportunità, soddisfazioni e nuovi successi.

L’evento è stato reso possibile grazie alla fondamentale sinergia tra l’amministrazione comunale, Avis Cislago Odv e la Zanimato S.r.l. Questa collaborazione si rinnova nel tempo come testimonianza concreta del sostegno che il territorio e il tessuto sociale ed economico intendono garantire ai propri ragazzi.

Con questo contributo collettivo, Cislago ha voluto lanciare un messaggio di incoraggiamento a tutti i giovani, invitandoli ad affrontare le sfide future con coraggio, curiosità e passione, senza smettere mai di credere nelle proprie aspirazioni, nella consapevolezza che i loro traguardi individuali rappresentano un motivo di grande orgoglio per l’intera comunità.

(foto dalla pagina Facebook del comune di Cislago)

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