CISLAGO – L’Istituto Comprensivo Statale “Aldo Moro” di Cislago è stato insignito del premio speciale per le tematiche legate al contrasto al bullismo e al cyberbullismo nell’ambito del concorso internazionale “Uno, nessuno e centomila” , nell’anno scolastico corrente.

La cerimonia di premiazione, ispirata al genio di Luigi Pirandello, si è svolta la scorsa settimana ad Agrigento. Il risultato è il frutto del cortometraggio “A Cislago il treno ha fischiato”, una rilettura intensa e profondamente attuale della celebre novella pirandelliana, capace di affrontare con sensibilità e consapevolezza tematiche di grande rilevanza sociale.

Il premio è stato assegnato per l’intenso e significativo lavoro realizzato dagli otto studenti coinvolti nel progetto “Fare Teatro” della scuola secondaria di primo grado, guidati dalle docenti referenti Maria Luisa Desiderio e Rossella De Fanti, sotto la direzione della dirigente scolastica Maria Ausilia Castagna.

Particolarmente apprezzato dalla giuria è stato l’adattamento teatrale ispirato a Il treno ha fischiato di Luigi Pirandello, reinterpretato in chiave contemporanea per raccontare dinamiche di isolamento, pregiudizio e riscatto personale. La rappresentazione ha trasmesso un messaggio forte e attuale, promuovendo i valori dell’inclusione, dell’empatia e del rispetto reciproco.

Questo importante riconoscimento testimonia l’impegno della scuola nel promuovere non solo la crescita culturale degli studenti, ma anche la loro formazione come cittadini consapevoli, capaci di riconoscere e contrastare fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo.

“L’Amministrazione Comunale si congratula con tutti gli studenti, con il corpo docente e con la dirigenza scolastica per il traguardo raggiunto, rinnovando il proprio sostegno alle iniziative educative che contribuiscono alla crescita della comunità. Questo premio è molto più di un riconoscimento artistico. È la dimostrazione concreta di quanto i nostri ragazzi sappiano leggere il presente con profondità e sensibilità. Vedere giovani studenti trasformare un grande classico della letteratura in un messaggio così potente contro il bullismo ci riempie di orgoglio e di speranza. È in esperienze come questa che la cultura diventa davvero strumento di crescita, di consapevolezza e di cambiamento”, così commentano dall’amministrazione.

Il corto è visionabile qui. ​

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