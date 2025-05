CISLAGO – Domenica 4 maggio si è tenuta l’edizione primaverile della “pulizia dei boschi”, patrocinata dal Plis “Bosco del Rugareto” ed organizzata dal Comune di Cislago. L’appuntamento era fissato alle 8.30, al parcheggio in via Maestri del Lavoro, dove si sono ritrovati i rappresentanti delle associazioni e i cittadini che hanno risposto all’invito dell’Amministrazione Comunale. L’adesione è stata numerosa e superiore alle aspettative; alle attività hanno infatti partecipato circa sessanta persone. Dopo il consueto breve incontro introduttivo, per ricordare le modalità operative ed organizzative, ci si è divisi nei vari gruppi a cui sono state assegnate le zone di competenza. L’attenzione è stata riservata ai principali tracciati all’interno dei boschi; inoltre sono state ripulite le aree lungo la provinciale n. 21 e il tratto della Varesina bis.

Un gruppo infine si è occupato degli ambiti agricoli posti in prossimità della Cascina Mombello. I sacchi con il materiale raccolto, una volta portati dai volontari sui percorsi carrabili, sono stati trasportati al centro di raccolta di via Vecchio Bozzente (ove era predisposto uno specifico cassone per il conferimento) mediante quattro autocarri, uno del comune e tre di privati cislaghesi che anche in occasione di quest’edizione con grande generosità hanno messo a disposizione il loro tempo e i propri mezzi.

Purtroppo continuano a risultare rilevanti i quantitativi di rifiuti raccolti, tra cui spiccano quelli abbandonati lungo strade e sentieri, oltre a quanto ritrovato in prossimità dei bivacchi di spacciatori. Con molto piacere si sottolinea che l’invito alla partecipazione è stato accolto anche da diversi giovani

e da alcune famiglie con bambini, per i quali è stato possibile arricchire l’attività sotto il profilo educativo, fornendo indicazioni ed informazioni di carattere ambientale. L’Amministrazione Comunale ringrazia le associazioni che con entusiasmo hanno partecipato, tra cui ricordiamo il gruppo del Soft Air (risultato come sempre il più numeroso); “5 cascine running”, “Avis”, “Salviamo il paesaggio”; il Gruppo Alpini, gli Uffici Comunali e i suoi operatori e tutti coloro che hanno contributo all’ottima riuscita dell’iniziativa.

Un ringraziamento particolare è riservato inoltre al “Panificio da Renata” e “Levisalumi Srl” che nuovamente hanno donato panini, pizze e salamelle, ottimamente preparate dal Gruppo Alpini, per festeggiare insieme la chiusura della mattinata. Teniamo sempre vivo l’obiettivo di tutelate il nostro territorio, valorizzarlo e rendere sempre più fruibili i nostri boschi, evidenziando che questi momenti sono divenuti anche un piacevole ed allegro

momento aggregativo da vivere all’aria aperta. In attesa della prossima edizione della pulizia dei boschi, cogliamo l’occasione per ricordare altri

appuntamenti che a breve interesseranno nuovamente il Plis “Bosco del Rugareto” che quest’anno festeggia il suo ventennale, quali la “Maratonina” del prossimo 18 maggio e la “Festa” del Plis programmata per l’8 giugno.