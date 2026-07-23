CISLAGO – Proseguono i lavori di riqualificazione dell’area di piazza Toti e dello spazio antistante la scuola primaria “Mazzini”, un intervento pensato per migliorare la sicurezza e la fruibilità di una delle zone più frequentate del paese, con particolare attenzione agli studenti e ai percorsi pedonali.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
Lascia un commento