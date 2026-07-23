Il progetto punta a rendere gli spazi più accoglienti e funzionali attraverso una serie di interventi finalizzati a migliorare la mobilità pedonale e la qualità dell’area pubblica. Tra gli obiettivi principali figurano l’aumento della sicurezza, soprattutto negli orari di ingresso e uscita dalla scuola, il miglioramento della fruibilità degli spazi dedicati ai pedoni, la riduzione dell’inquinamento atmosferico e la valorizzazione degli spazi urbani.

L’intervento si inserisce in un percorso di riqualificazione volto a realizzare spazi più vivibili e a misura di cittadini, famiglie e bambini.

(foto: i rendering dei lavori)