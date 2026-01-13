CISLAGO – Domenica 11 gennaio si è tenuta la seconda edizione cislaghese della “camminata d’inverno”, un’iniziativa nata dalla collaborazione tra le Guardie ecologiche volontarie del coordinamento dei Plis Insubria Olona e l’Amministrazione Comunale, iniziativa che è divenuta un piacevole appuntamento per conoscere il territorio nella sua veste invernale e fare un po’ di esercizio fisico dopo le fatiche culinarie delle festività appena trascorse. Il ritrovo era alle 9:30 al parcheggio di via Maestri del Lavoro ove si sono dati appuntamento i numerosi iscritti provenienti da Cislago e da diversi paesi limitrofi, un gruppo significativo tanto da esaurire i posti disponibili.

L’escursione ha proposto un percorso ad anello della lunghezza di circa 4 km, di facile percorrenza, in occasione della quale è stato possibile visitare i boschi a nord della cascina Visconta e quindi raggiungere, attraverso un sottopasso pedonale dell’autostrada Pedemontana, le vasche di laminazione del torrente Bozzente poste a cavallo tra il Comune di Cislago e quello di Mozzate. Quest’area, nata per svolgere una funzione di regimentazione idraulica, negli ultimi anni è divenuta di particolare interesse anche sotto il profilo paesaggistico e naturalistico, soprattutto grazie alla presenza di numerosissime specie di uccelli che qui hanno trovato un habitat ottimale. I due comuni interessati pertanto, in collaborazione con Parco Pineta e il gestore dell’area, Alfa Srl, stanno attivando iniziative volte alla loro valorizzazione e promozione, riservando specifica attenzione alla loro potenzialità didattica e formativa. Durante la camminata inoltre sono state fornite numerose informazioni e indicazioni sulla flora e la fauna che caratterizza i nostri boschi, riservando uno specifico approfondimento alla storia del Bozzente, su quanto realizzato nei secoli scorsi dai nostri avi per regolamentare le sue acque e mettere in protezione i centri abitati, arrivando infine alla descrizione delle attuali opere di messa in sicurezza idraulica, ovvero le stesse vasche di

laminazione.

Le condizioni metereologiche favorevoli, l’aria tersa e il cielo limpido hanno anche consentito una splendida vista all’orizzonte verso l’arco alpino, rendendo ulteriormente gradevole la passeggiata che ha riscosso grande apprezzamento da parte dei presenti. Si ringraziano in particolare le Gev. che con dedizione e passione hanno promosso e reso possibile questa iniziativa.