CISLAGO – Un pomeriggio all’insegna della semplicità, della musica e della condivisione ha caratterizzato l’iniziativa natalizia promossa dal Comune di Cislago. Lo scorso sabato 20 dicembre, l’amministrazione comunale ha voluto portare un saluto speciale ai commercianti del paese, scegliendo un modo autentico e vicino alla comunità per scambiarsi gli auguri di Natale.

Passeggiando tra le vie cittadine, gli amministratori hanno incontrato negozianti e cittadini, ringraziando chi ogni giorno, con impegno e professionalità, contribuisce a rendere vivo il tessuto commerciale e sociale di Cislago. Un gesto semplice ma significativo, pensato per esprimere riconoscenza e augurare a tutti un Natale sereno, fatto di relazioni, sorrisi e tradizioni condivise.

La musica ha fatto da filo conduttore all’iniziativa, creando un’atmosfera calda e festosa che ha coinvolto chi lavorava e chi passeggiava nel centro, rafforzando quel senso di comunità che il periodo natalizio sa esaltare in modo particolare.

Numerosi i commercianti e i cittadini che hanno accolto con entusiasmo l’invito dell’amministrazione, partecipando a un momento di incontro che ha saputo unire istituzioni e territorio.

(foto dalla pagina Facebook del comune di Cislago)

