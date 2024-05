CISLAGO – Si è tenuta nello scorso weekend di sabato 25 e domenica 26 maggio, la tradizionale manifestazione di fine maggio “Happiness, nel paese dei bimbi in festa”. Quest’anno a rendere realtà la festa sono stati oltre sessanta volontari che hanno lavorato ininterrottamente per tre giorni, tutti parte dell’associazione “Amici dell’infanzia” di Cislago, organizzatrice dell’evento, che ha tinto di blu il paese.

Spettacoli, giochi e tante attività per bambini e ragazzi sono stati protagonisti della tradizionale kermesse di due giorni dedicata all’infanzia e alle famiglie, ambientata nell’area esterna della scuola dell’infanzia, in Piazza Toti 41 a Cislago, dove hanno regnato colori, allegria, musica, ottimo cibo e divertimento assicurato per tutte le età.

(foto: dalla pagina facebook “Amici dell’infanzia”)