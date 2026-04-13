SARONNO – Code negli autolavaggi, questa mattina a Saronno è piovuta sabbia. Un fenomeno che non ha interessato tutto il territorio cittadino, ma in alcune zone – come alla periferia sud – assieme all’acqua dal cielo sono scesi anche i granelli di sabbia che hanno ricoperto le auto parcheggiate nelle strade.

Fenomeno non inedito ma sempre suggestivo: si tratta di polvere del Sahara che con particolare condizioni meteorologiche viene trasportata, da venti intensi, attraverso il Mediterraneo arrivando anche a queste latitudini, succede soprattutto fra primavera e l’estate, lasciando sulle superfici quella patina ben visibile stamane, dopo la pioggia sulle vetture posteggiate a Saronno e sui balconi delle case. Niente di preoccupante, e nulla che possa causare danni alla vernice degli automezzi.

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(foto: alcune auto coperte dalla sabbia, oggi nelle vie di Saronno)

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