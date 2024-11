COGLIATE – Vittorio Brumotti campione di bike trial è stato protagonista di un servizio di Striscia la notizia girato nel parco Groane a Cogliate. L’inviato di Striscia la notizia è arrivato, dopo che qualche settimana fa aveva registrato un servizio a Turate, nel comune in provincia di Monza e Brianza con un gancio per documentare l’attività di spaccio.

Ha girato diverse immagini che mostrano la presenza di un bivacco per lo spaccio e una decina di spacciatori. Diversi anche i clienti presenti nell’area verde. Mimetizzato nel verde e con l’ausilio di una termocamera Brumotti ha ripreso l’incessante attività di spaccio di eroina e cocaina arrivata anche ad una settantina di clienti in un’ora.

Nottetempo Brumotti ha demolito due oasi di spaccio trovando kit da spaccio, carbonella per il fuoco e anche sostanza stupefacente abbandonata dagli spacciatori. I pusher non si sono però rassegnati al blitz e sono arrivati a lanciare sassi all’inviato e al suo cameraman. Sono riusciti comunque a completare il servizio posizionando la sagoma cartonata dell’inviato per dire che a Cogliate “lo spaccio è spacciato”,

QUI IL SERVIZIO COMPLETO DI STRISCIA LA NOTIZIA

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti