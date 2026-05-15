COGLIATE – Il mercato immobiliare brianzolo è finito sotto i riflettori nazionali grazie a “Casa a prima vista“, il fortunato format di Real Time dedicato alle compravendite immobiliari. La puntata andata in onda lunedì 4 maggio ha portato le telecamere tra le strade di Cogliate per mostrare a tutta Italia una residenza dal fascino non comune, situata in via Adige. La proprietà si è distinta per i suoi ampi spazi esterni e un immenso giardino, caratteristiche di grande respiro che risultano sempre più rare e ricercate nel territorio brianzolo.

A fare da guida d’eccezione tra le mura della villa è stata Ida, una delle agenti immobiliari più iconiche e apprezzate della trasmissione, nota al grande pubblico per il suo stile diretto e la profonda competenza nel settore degli immobili di alto profilo. La casa, proposta a un prezzo inferiore ai 500 mila euro, è stata presentata a Michael e sua madre Laura come la soluzione ideale per le loro esigenze, sfidando in un serrato ballottaggio le altre proposte situate a Desio e Cesano Maderno.

Nonostante la qualità degli immobili presentati dai colleghi rivali Mariana e Gianluca, la scelta finale dei due acquirenti è ricaduta proprio sulla casa di Cogliate. Per il comune si è trattato di un momento di inattesa e significativa visibilità mediatica, capace di valorizzare il patrimonio immobiliare locale davanti a una platea televisiva nazionale

(foto della puntata)

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