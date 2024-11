COGLIATE – I biglietti andati sold out in poche ore l’avevano fatto immaginare ma è stato ancora un nuovo grande successo l’iniziativa organizzata per Halloween a Cogliate.

Apprezzatissimo e preso d’assalto fin dall’inizio della serata il percorso mostruoso che già alle 20 ha contato l’ingresso di 500 persone.

Grandi numeri per le diverse attrazioni dagli stand al truccabimbi. La serata ha visto su susseguirsi di appuntamenti con esibizione di danza a cura del gruppo più giovane dei ballerini della scuola di danza Team Diamante. Spettacoli di fuoco mentre fantasiosi personaggi illuminati a led hanno illuminato il centro. Apprezzati gli intrattenimenti il famoso Mago Arty.

Soddisfazione per il sindaco Andrea Basilico che è stato presente all’evento.

Nella gallery anche alcuni immagini di decorazioni a tema condivise sui social

