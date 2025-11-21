COGLIATE – Si è tenuta lo scorso 16 novembre l’inaugurazione della nuova palestra comunale “Palasandalmazi” in via Rimembranze 15, un progetto fortemente voluto dall’amministrazione comunale e realizzato con il contributo di regione Lombardia.

La cerimonia inaugurale si aprirà con il taglio del nastro e proseguirà con l’intervento motivazionale dell’astronauta Paolo Nespoli, dal titolo “Farsi spazio nel futuro: l’impossibile si può realizzare”. Per l’occasione, diverse realtà e associazioni sportive del territorio hanno dato una breve esibizione dei propri talenti.

Un momento condiviso tra la cittadinanza, condiviso tra diverse generazioni, che si è concluso poi con i saluti istituzionali e un momento di convivialità.

(foto: dalla pagina facebook del comune di Cogliate)

