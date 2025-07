COGLIATE – È stato un successo di pubblico la Notte nera di sabato 12 luglio, che ha richiamato una folla entusiasta nel cuore del paese. Tantissime le persone arrivate anche dai comuni vicini per partecipare a un evento ormai atteso e riconosciuto nel panorama delle feste estive del territorio.

Il centro storico si è trasformato in un palcoscenico a cielo aperto, tra spettacoli di fuoco mozzafiato, esibizioni acrobatiche, musica e lanterne luminose che hanno colorato la notte più buia dell’anno. Protagonisti anche il luna park, i laboratori per bambini, i mercatini e lo street food, con le attività commerciali aperte fino a tardi.

Tra i momenti più apprezzati, il fire show e la camminata luminosa, seguiti dal dj set e dalla silent disco nel parco, che ha chiuso la serata con luci, cuffie e balli sotto le stelle. Grande soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Andrea Basilico in prima linea in tutte le fasi della serata.

Nella fotogallery i volti, le emozioni e i momenti più belli di una notte in cui Cogliate si è accesa di partecipazione, allegria e voglia di stare insieme.

