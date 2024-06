SARONNO – The sound of magic, il suono della magia. Non poteva avere un titolo più appropriato il concerto conclusivo delle classi a indirizzo musicale e del laboratorio di coro dell’istituto comprensivo Leonardo da Vinci di Saronno, tenutosi il 30 maggio al Giuditta Pasta.

In un teatro gremito di genitori, parenti e amici, i giovani musicisti e cantori hanno incantato con le note e i testi delle colonne sonore di classici film Disney.

Cartoni animati intramontabili, dal fascino senza tempo e capaci di unire generazioni con il loro tocco delicato ricco di fantasia e poesia. La serata è stata aperta dal saluto dell’assessore alla Pubblica istruzione, politiche giovanili e sport Gabriele Musarò e ha preso il via con la prima parte del concerto, dedicata, come al solito, alle esibizioni degli ensemble e dei gruppi degli alunni di prima, seconda e terza D.

Dopo è toccato alla Rapsodia Disney (di Mario Lanaro) eseguita dai ragazzi del coro Leonardo da Vinci, diretti da Chiara Casiraghi e accompagnati al pianoforte dalla maestra Claudia Bracco (al flauto Ambra Vavassori e al clarinetto Marco Vitali).

L’ultima parte del concerto è quella che ha regalato le emozioni più forti: l’orchestra e il coro si sono esibiti con brani memorabili del repertorio Disney, amati da grandi e piccini: Circle of life, Hakuna Matata e Can you feel the love tonight tratti da Il re leone e cantati da Luana Altamore e Alessandro Valenti; Feed the birds, Basta un poco di zucchero…, Cam-caminì e Superfralicagilistichespiralidoso da Mary Poppins; solista Luana Altamore; Il mondo è mio e Notti d’Oriente da Aladdin, solisti Angelica e Alessandro Valenti; Bonjour, C’è una bestia che, Gaston e Stia con noi da La bella e la bestia, solisti Luana Altamore, Angelica e Alessandro Valenti. A dirigere l’orchestra il coordinatore dei docenti di strumento e professore di flauto Andrea La Monica, che si è occupato anche dell’arrangiamento delle canzoni. La musica è stata arricchita dalla proiezione di scene iconiche tratte dagli stessi film. Una magia senza tempo che ha suscitato lunghi applausi e ovazioni.

Soddisfatta della serata la dirigente scolastica Monica Maria Zonca: “La musica unisce, la musica appassiona e coinvolge, soprattutto quando a suonare sono ragazzi così bravi”, ha commentato. Anche la vicepreside e presentatrice della serata, Laura Del Monte, ha rivolto un plauso ai giovani musicisti e cantori in erba. Prima del bis, richiesto a gran voce, il direttore dell’orchestra Andrea La Monica, ha ringraziato gli alunni delle tre sezioni profuso nella preparazione del concerto, gli ex alunni della Leonardo che fanno parte dell’ensemble e i ragazzi che hanno suonato pur non avendo frequentato la sezione musicale: Edoardo La Rocca al violino, Liliana Rubini al flauto e Valentino Angioletti all’euphonium. Un ringraziamento è stato rivolto anche all’ex alunno Vincenzo Forte per l’aiuto in regia, al personale di segreteria, ai collaboratori scolastici, ai rappresentanti e ai genitori delle tre classi. La terza parte del concerto è stata replicata martedì, 4 giugno, all’interno del concerto di chiusura dell’anno scolastico dell’Itis.

