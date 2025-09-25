VENEGONO SUPERIORE – Grande paura ma fortunatamente nessuna conseguenza per il conducente e solo danni per l’auto. Attimi di apprensione questa mattina, giovedì 25 settembre, in via Foresio, all’ingresso della Leonardo, dove un trentenne residente a Gallarate ha perso il controllo della sua auto a causa di un colpo di sonno. La vettura è uscita dalla carreggiata urtando i dissuasori della sosta e rimanendo incastrata, a pochi metri dall’imbocco della strada privata.

Fortunatamente non si sono registrati feriti: il conducente è rimasto illeso e non si è reso necessario l’intervento dei soccorsi sanitari. I danni maggiori hanno riguardato la parte anteriore del mezzo, che ha richiesto l’intervento del carroattrezzi per la rimozione.

Sul posto è intervenuta la polizia locale di Venegono Superiore guidata dal comandante Antonio Borgo che ha seguito le operazioni di recupero del veicolo e regolato la viabilità, resa più complicata dalla presenza dei mezzi di soccorso lungo la strada in salita.

Le manovre per liberare l’auto hanno attirato l’attenzione di diversi passanti e residenti della zona, incuriositi dalle difficoltà incontrate per estrarre il veicolo dai dissuasori. La situazione si è conclusa senza particolari conseguenze, se non per i disagi alla circolazione.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09