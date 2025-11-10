SARONNO – Si è tenuta ieri, domenica 9 novembre, la commemorazione congiunta in ricordo del maresciallo paracadutista Arturo Deiana e dei suoi commilitoni caduti nella sciagura della Meloria del 1971, insieme ai martiri di Nassiriya, vittime dell’attentato del 12 novembre 2003.

L’iniziativa, organizzata dalla sezione saronnese dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia “Par. Pasquale Baccaro”, si è svolta al monumento ai paracadutisti di via Biffi. Un momento di raccoglimento e memoria condivisa che ha riunito autorità civili e militari, rappresentanti delle forze armate e numerosi cittadini.

Alla cerimonia hanno partecipato il vicesindaco Mattia Cattaneo, l’assessora Laura De Cristofaro, il consigliere comunale Mauro Lattuada e il consigliere Gianpietro Guaglianone, presente con la delegazione alpini insieme a una delegazione dell’associazione nazionale carabinieri e ai paracadutisti.

Dagli organizzatori sentito ringraziamento è stato rivolto alla compagnia dei carabinieri di Saronno, al comando della guardia di finanza e alla caserma Ugo Mara di Solbiate Olona per la loro presenza e collaborazione, a testimonianza del legame profondo tra le istituzioni e la comunità nel mantenere viva la memoria di chi ha sacrificato la propria vita per il Paese.

