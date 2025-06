SARONNO / CISLAGO – Durante l’ultima settimana di maggio, i City Angels saronnesi hanno fatto visita all’associazione Cislago Cuore Odv. Un incontro avvenuto nella sede dell’associazione cislaghese: protagonista il volontario di Cislago Cuore, il gerenzanese Carlo Tavazzi, che, per festeggiare il traguardo degli 80 anni, ha deciso di aprire una raccolta fondi finalizzata all’acquisto di un defibrillatore Aed. Una scelta che è stata dettata dall’impegno di Carlo Tavazzi per i progetti di formazione sulla cardio-protezione, soprattutto nelle scuole. Per questo, per il suo ottantesimo compleanno ha deciso di fare in dono agli stessi City Angels un defibrillatore, per ampliare la rete di Dae negli spazi pubblici in città. Gli angeli saronnesi hanno ricevuto anche uno zaino e un kit di primo soccorso, utilissimi nelle uscite serali che i volontari effettueranno nel prossimo futuro.

Non è mancata anche una parte formativa, divisa in due momenti: il primo, teorico, incentrato sull'utilizzo del defibrillatore e sui protocolli da seguire, l'altro dedicato ad esercitazioni pratiche su come intervenire in caso di emergenza. La serata si è conclusa con una verifica di quanto appreso da parte dei presenti.