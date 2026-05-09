SARONNO – “Si sono appena conclusi i lavori di riqualificazione dello spazio a cielo aperto del cortile di Casa Morandi. Nonostante non sia stato possibile procedere con un’inaugurazione ufficiale a causa del maltempo, i nuovi arredi sono già a disposizione della cittadinanza”.

Lo annuncia l’Amministrazione comunale con una nota condivisa nelle ultime ore.

“Il cortile di Casa Morandi, storico crocevia tra la biblioteca comunale e il teatro Pasta, si presenta oggi in una veste rinnovata, frutto di un intervento di riqualificazione urbana mirato a trasformare un’area di transito in un vero e proprio spazio di aggregazione e sosta.

L’intervento ha visto l’inserimento di nuovi elementi di arredo urbano che coniugano design contemporaneo e funzionalità. Le nuove fioriere, che ospitano essenze verdi pensate per arricchire l’estetica della corte, integrano ampie sedute in legno e corten, offrendo uno spazio accogliente per chi desidera leggere un libro all’aperto o attendere l’inizio di uno spettacolo teatrale.

A queste si aggiungono sedie dalle tonalità vivaci – ocra e azzurro – che spezzano la rigorosità delle architetture storiche, invitando alla socialità e allo studio all’aria aperta così da rendere Casa Morandi un “salotto urbano” sempre più integrato nella vita quotidiana dei saronnesi, potenziando la vocazione naturale di questo luogo come polo di creatività, socialità e cultura.

Lo spazio, pienamente fruibile, ha già iniziato a popolarsi di studenti, utenti della biblioteca e fruitori del teatro. L’invito per tutti i cittadini è quello di passare a scoprire questa nuova configurazione, che sia per una pausa studio, una chiacchierata o un momento di relax prima di entrare a teatro. Un ringraziamento particolare a Saronno Servizi S.p.a. che ha collaborato con l’Amministrazione comunale durante le varie fasi di lavoro, dalla progettazione alla posa degli arredi”.

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