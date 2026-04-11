MISINTO – Si è conclusa con esito positivo l’importante esercitazione interforze per la ricerca di persone disperse in ambiente boschivo, svoltasi sabato 11 aprile nel territorio di Misinto. L’evento, organizzato dalla Croce rossa italiana comitato delle Alte Groane, ha visto la partecipazione sinergica di numerosi enti sotto la supervisione del coordinatore Paolo La Mastra.

A margine dell’attività, il presidente della Croce rossa delle Alte Groane, Claudio Caronni, ha espresso grande soddisfazione per l’operato dei partecipanti, un’ottantina. Come sottolineato nella premessa organizzativa, l’impegno di ciascun volontario rappresenta un valore fondamentale per la riuscita di queste attività. Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai volontari delle Alte Groane con qualifica di operatore emergenza, il cui contributo tecnico e spirito di servizio sono stati determinanti per l’efficacia delle operazioni.

L’addestramento ha simulato la scomparsa di una donna di 35 anni, avvistata l’ultima volta alle 7,15 in località Sant’Andrea. Le operazioni sono scattate alle 10,10 con l’attivazione del campo base allestito all’anfiteatro naturale.

Il cuore tecnologico della ricerca è stato il posto di comando avanzato, potenziato dalla sala operativa mobile della Croce rossa di Varese. In questa sede, gli esperti di Ari Re Lombardia hanno gestito la cartografia e la maglia radio, garantendo un monitoraggio costante di tutte le squadre ogni 10 minuti.

L’esercitazione ha messo in luce una forte cooperazione tra diverse sezioni della Croce rossa: oltre ai volontari delle Alte Groane, è stata fondamentale la presenza della Croce rossa di Lentate sul Seveso, che ha operato insieme ai nuclei Smts (soccorsi con mezzi e tecniche speciali) della Croce rossa Lombardia, specializzati negli interventi in ambienti impervi.

Al dispositivo di ricerca hanno collaborato anche la polizia locale, le unità drone del Parco, la protezione civile Sei di Misinto e l’unità cinofila della protezione civile del Parco delle Groane, quest’ultima decisiva nelle operazioni di ricerca nel sottobosco.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai partner che hanno sostenuto la logistica e il ristoro degli operatori. La pizzeria Laghetto di Cogliate ha preparato il pranzo per l’intero contingente, mentre la pasticceria Cattaneo e Manzoni di Saronno ha fornito le torte per la chiusura dei lavori.

La sicurezza degli operatori è stata garantita per tutta la giornata da un’ambulanza dedicata in modalità “codice zero”. Le operazioni si sono concluse alle 16,30, seguite dal debriefing finale che ha confermato l’alto livello di preparazione raggiunto e l’importanza di queste giornate di addestramento interforze per la tutela del territorio.

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