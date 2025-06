SARONNO – “Commemorare chi ha indossato la divisa al servizio della comunità significa ricordare un esempio di responsabilità quotidiana, spesso silenziosa, ma fondamentale per la vita di una città come la nostra”. Con queste parole, la sindaca Ilaria Pagani ha aperto la cerimonia che si è tenuta nel pomeriggio di sabato 28 giugno al parco degli Alpini in via D’Annunzio, per ricordare i caduti del gruppo Alpini e il sovrintendente della polizia locale Roberto Beretta.

L’appuntamento, molto sentito dalla cittadinanza, è stato organizzato dall’associazione Apollos con la partecipazione delle autorità civili, religiose e militari, del gruppo Alpini di Saronno, della Croce rossa di Saronno, delle forze dell’ordine e di numerosi cittadini. A prendere parte alla cerimonia anche il prevosto monsignor Giuseppe Marinoni, che ha condiviso il momento di raccoglimento e celebrazione.

Nel corso dell’evento, è stata deposta una corona al monumento che ricorda gli Alpini caduti ed è stato dedicato un omaggio speciale alla famiglia di Roberto Beretta, alla quale è stata rinnovata la vicinanza della città.

Roberto Beretta, scomparso il 27 giugno 2017 a 57 anni, era molto conosciuto a Saronno per la sua umanità, la professionalità e il costante impegno. In servizio dal 1991 come agente di polizia locale, era stato anche presidente del gruppo Alpini cittadino. Il ricordo della sua figura è ancora vivo nella memoria collettiva, come ha sottolineato la sindaca nel suo intervento.

Ecco il testo integrale del discorso pronunciato dalla sindaca molto apprezzato dai presenti.

Oggi siamo qui per rinnovare insieme un gesto di memoria per i fratelli Alpini, per tutti coloro che hanno servito la Patria con coraggio, spirito di sacrificio e profondo senso di appartenenza.

Gli Alpini rappresentano un pezzo fondamentale della nostra storia nazionale e anche della nostra storia locale. Sono simbolo di dedizione, coraggio e impegno silenzioso, di solidarietà concreta.

Uniamo un senso di gratitudine verso una persona, un Alpino che ha servito la nostra città con la stessa dedizione, professionalità e senso del dovere: il sovrintendente di polizia locale Roberto Beretta.

Commemorare chi, come lui, ha indossato la divisa al servizio della comunità significa ricordare un esempio di responsabilità quotidiana, spesso silenziosa, ma fondamentale per la vita di una città come la nostra.

Il sovrintendente Beretta ha incarnato quei valori che stanno alla base del corpo degli Alpini, del lavoro di ogni donna e uomo della Polizia Locale: la vicinanza alle persone, la tutela del bene comune, la capacità di essere punto di riferimento, presidio di legalità e di sicurezza.

Oggi, con questa cerimonia, vogliamo dire grazie non solo a lui, ma anche a chi, ogni giorno, continua quel lavoro con lo stesso spirito.

Vogliamo dire grazie alle donne e agli uomini della nostra Polizia Locale, che, insieme a tutte le Forze dell’Ordine e alle forze armate, garantiscono ordine, regole, sicurezza, ma anche fratellanza, servizio alla Patria e alla Comunità.

Come Sindaca di Saronno, sento forte il dovere di custodire questa memoria e di onorarla, anche attraverso l’impegno quotidiano dell’Amministrazione: lavorando per una città sicura, attenta, coesa, dove la solidarietà non sia solo una parola, ma un bene condiviso.

Ai familiari e ai colleghi dell’agente Beretta rinnovo, a nome di tutta la comunità, la nostra vicinanza e la nostra riconoscenza. La sua dedizione resterà esempio vivo per tutti noi.”

(per le foto si ringrazia Armando Iannone)

