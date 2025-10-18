SARONNO – Sala piena e un silenzio che denota grande curiosità e interesse sabato 18 ottobre nella Sala Consiliare “Agostino Vanelli”, dove è stato presentato il volume “Agostino Vanelli, sindaco della Liberazione”, scritto dallo storico Beppe Nigro e dedicato al primo cittadino del dopoguerra. L’iniziativa, promossa dal Comune di Saronno con la collaborazione dell’Anpi e della Società Storica Saronnese, ha richiamato un folto pubblico e tante figure che hanno segnato la vita politica e civile della città.

Tra i presenti la sindaca Ilaria Pagani e gli ex Augusto Airoldi, Pierluigi Gilli, Luciano Porro e Angelo Tettamanzi, insieme all’assessore Nicola Gilardoni, ai consiglieri Cecilia Cavaterra, Massimiliano D’Urso, Angelo Lovati, Mauro Rotondi e agli ex assessori Franco Casali, Valeria Valioni, Alessandro Merlotti e Laura Succi.

A concludere l’incontro è stata la sindaca Ilaria Pagani, che ha espresso parole di profonda riconoscenza: “Nel suo intervento, la sindaca Ilaria Pagani ha ricordato Agostino Vanelli come “un medico e un amministratore che ha saputo prendersi cura della città come dei suoi pazienti, con dedizione, ascolto e senso del dovere”. Ha poi sottolineato che “la libertà non è un traguardo definitivo, ma un impegno quotidiano da rinnovare insieme, seguendo l’esempio di chi, come Vanelli, ha servito Saronno con umanità e responsabilità”.

Nella mattinata Beppe Nigro ha tracciato un ritratto di un uomo Vanelli: “Era un uomo del suo tempo – ha aggiunto – ma con idee ancora attuali, come l’attenzione alla salute, all’alimentazione e al benessere collettivo”. Un excursus a partire dalla formazione alla vita come medico condotto prima a Caronno e poi a Saronno, sempre disponibile a ogni ora del giorno e della notte. “Basti dire che aveva qualcosa come 8 mila mutuati”. Conquista la comunità con campagne di vaccinazioni nelle fabbrica e suggerimenti per migliorare le condizioni igienico sanitarie.

Nigro ha ricordato anche l’impegno civile e politico di Vanelli, antifascista e sostenitore della libertà, che dopo aver festeggiato in piazza con gli operai dell’ex Isotta Fraschini fu costretto all’esilio in Svizzera. E ancor più intenso il passaggio sul suo rientro in Italia e la sua esperienza da partigiano: “E’ un periodo breve ma lo definisce a tutto tondo. E’ uno degli ultimi a lascia l’Ossola”.

Torna a Saronno dopo il 25 aprile e acclamato dalla popolazione e il Ccnl lo proclama sindaco: “Il primo problema era la fame ma Vanelli era determinato prendeva decisioni. La prima cosa che ha fatto, ad esempio, è mandare camion Isotta a prendere derrate nel biellese. O poi ha avuto tanti problemi di quel periodo storico a partire dall’epurazione. Era un ottimo amministratore. Ha riorganizzato la macchina comunale a partire dall’ufficio per il prelievo delle imposte con un anagrafe che si aggiunge a quella per portare i saronnesi e le saronnesi al voto”.

